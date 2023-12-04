ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пекин обвинил США во вторжении в территориальные воды Китая

10:02
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Американский военный корабль незаконно вошел в китайские территориальные воды

Корабли ВМС Китая отследили проход американского военного корабля USS Gabrielle Giffords в китайских территориальных водах в районе архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли.
Китай возмутила ложь Запада о подводном тоннеле в Крыму

Китайский военный назвал это наглядным подтверждением того, что Соединенные Штаты "являются самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море", сообщает "Интерфакс".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай готов поддерживать дружеские и партнерские отношения с Вашингтоном, но при одном условии: стороны должны уважать интересы друг друга.

При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал начать подготовку к войне с Китаем. По его утверждению, Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав. Кендалл заявил, что задача Вашингтона — "сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае ее начала".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эсминец ВМС США Donald Cook
Эсминец ВМС США Donald Cook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.