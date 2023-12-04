Пекин обвинил США во вторжении в территориальные воды Китая

Американский военный корабль незаконно вошел в китайские территориальные воды

Корабли ВМС Китая отследили проход американского военного корабля USS Gabrielle Giffords в китайских территориальных водах в районе архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли.

Китайский военный назвал это наглядным подтверждением того, что Соединенные Штаты "являются самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море", сообщает "Интерфакс".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай готов поддерживать дружеские и партнерские отношения с Вашингтоном, но при одном условии: стороны должны уважать интересы друг друга.

При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал начать подготовку к войне с Китаем. По его утверждению, Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав. Кендалл заявил, что задача Вашингтона — "сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае ее начала".

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