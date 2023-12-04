Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Ведомство использует опыт СВО

Российское Министерство обороны выступило с инициативой изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта спецоперации.

Согласно информации на официальном портале правовой информации, это коснется граждан с заболеваниями, которые не оказывают существенного влияния на способность нести военную службу.

В случае принятия предложений ведомства корректировки будут введены в медицинское освидетельствование россиян при постановке на воинский учет, призыве на срочную службу и заключении контрактов с Министерством обороны.

В России тем временем продолжается осенний призыв. В Минобороны подчеркивали, что призывников не будут направлять в пункты дислокации на новых территориях, а срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев. При этом дополнительные мобилизационные мероприятия проводиться не будут: для выполнения задач СВО достаточно контрактников и добровольцев.

Российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым численность армии увеличена на 170 тысяч человек – до 1 320 000 военнослужащих. При этом новая волна мобилизации в России не предусмотрена, вновь подчеркнули в Минобороны.

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