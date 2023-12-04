ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность

10:24
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Российские власти стимулируют рождаемость

В России нужно воспользоваться опытом Советского Союза и ввести налог на бездетность, чтобы помочь повышению рождаемости. Такое мнение высказал в воскресенье, 3 декабря, член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Парламентарий напомнил про необходимость стимулировать рождаемость в стране, применяя различные инструменты, в том числе материнский капитал. Однако "если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог (на бездетность)", полагает Федоров.

Депутат выразил убежденность в том, что подобный налог для граждан, у которых нет детей, это "не наказание — это способ решения проблемы", сообщает "Говорит Москва".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что укрепление семьи и сбережение народа России — приоритет российских властей на поколения вперед. Это одна из причин, по которой было решено объявить 2024 год в России Годом семьи.

При этом глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что в настоящее время российские семьи реже решаются на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается. Задача ведомства — создать все условия для того, чтобы в российских семьях как можно чаще рождались вторые, третьи и последующие дети.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.