В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность

Российские власти стимулируют рождаемость

В России нужно воспользоваться опытом Советского Союза и ввести налог на бездетность, чтобы помочь повышению рождаемости. Такое мнение высказал в воскресенье, 3 декабря, член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Парламентарий напомнил про необходимость стимулировать рождаемость в стране, применяя различные инструменты, в том числе материнский капитал. Однако "если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог (на бездетность)", полагает Федоров.

Депутат выразил убежденность в том, что подобный налог для граждан, у которых нет детей, это "не наказание — это способ решения проблемы", сообщает "Говорит Москва".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что укрепление семьи и сбережение народа России — приоритет российских властей на поколения вперед. Это одна из причин, по которой было решено объявить 2024 год в России Годом семьи.

При этом глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что в настоящее время российские семьи реже решаются на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается. Задача ведомства — создать все условия для того, чтобы в российских семьях как можно чаще рождались вторые, третьи и последующие дети.

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