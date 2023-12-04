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Состояние худрука Малого театра Юрия Соломина улучшилось

10:15
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Его перевели в отделение неврологии

Состояние худрука Малого театра Юрия Соломина улучшилось – артист проходит лечение в неврологическом отделении, передает РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник.

Юрия Соломина могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную
У худрука Малого театра Юрия Соломина развилась деменция после инсульта

По данным телеканала, в лечении 88-летнего народного артиста СССР наметилась положительная динамика. Однако на данный момент о полном выздоровлении Соломина говорить еще рано – впереди его ожидает длительная реабилитация.

6 ноября художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин потерял сознание во время вечерней прогулки. Подоспевшие на помощь врачи приняли решение экстренно госпитализировать народного артиста. Уже в медучреждении худруку театра поставили неутешительный диагноз – ишемический инсульт.

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