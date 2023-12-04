Си Цзиньпин предложил Лукашенко вместе строить систему глобального управления

Белорусский лидер приехал в Пекин

Китай всегда рассматривал китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал в понедельник, 4 декабря, китайский лидер Си Цзиньпин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Си Цзиньпин заверил, что Пекин поддерживает Минск в выборе пути развития в соответствии с национальной спецификой, а также выступает против вмешательства внешних сил в суверенные дела Белоруссии.

По мнению китайского лидера, Китай и Белоруссия должны совместными усилиями формировать и преобразовывать систему глобального управления, способствовать развитию мировой экономики, сообщает ТАСС.

КНР и Белоруссия — важные силы, участвующие в преобразовании и строительстве системы глобального управления. Мы готовы укреплять координацию и сотрудничество с белорусской стороной на площадках таких многосторонних механизмов, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что западным странам не удалось "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.

До того политик обещал, что Москва и Минск продумают план действий в условиях внешнего санкционного давления, поскольку нет смысла рассчитывать на отмену санкций — "нам надо ориентироваться на свои силы и на себя".

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