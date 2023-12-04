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Более 10 туристов погибли из-за извержения вулкана Марапи в Индонезии

10:26
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Еще 12 человек пропали без вести

В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек.

Природное бедствие произошло в провинции Западная Суматра. Группа туристов из 75 человек совершала восхождение на Марапи. В воскресенье началось извержение, и альпинисты оказались в ловушке.

На данный момент известно об 11 погибших, из личности пока неизвестны. Еще 52 туриста удалось эвакуировать, некоторым потребовалась госпитализация из-за переломов и ожогов.

До сих пор не найдено еще 12 альпинистов, передает РИА Новости. Их поиски продолжаются.

Марапи - один из 120 активных вулканов Индонезии. 3 декабря произошло его очередное извержение, в регионе был введен третий из четырех уровней опасности. Вулкан выбросил в воздух пепел на высоту до 3 тысяч метров. Ближайшие населенные пункты оказались засыпаны пеплом и обломками вулканической породы.

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