Супруга Михаила Боярского сообщила о выписке актера из больницы

Он чувствует себя хорошо

Перенесший инфаркт актер театра и кино Михаил Боярский будет выписан из больницы сегодня. Об этом сообщила его супруга Лариса Луппиан.

"Все хорошо. Сегодня выписывают", – приводит РЕН ТВ ответ Луппиан на вопрос о текущем состоянии 73-летнего актера.

27 ноября народный артист РСФСР Михаил Боярский был доставлен в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт. Спустя сутки его сын подтвердил сообщения СМИ о госпитализации. Впоследствии театральные постановки с участием артиста были перенесены.

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