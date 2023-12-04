В Крыму восстановили электроснабжение после шторма

Ликвидация последствий непогоды продолжается

Электроснабжение и отопление полностью восстановили в Крыму после шторма, прошедшего неделю назад.

"Отключенных котельных нет. Водоснабжение подается в штатном режиме", - сказал в своем telegram-канале министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев.

Работы по ликвидации последствий шторма до сих пор продолжаются. Коммунальные службы убирают упавшие деревья, специалисты восстанавливают кровли зданий. Всего трудятся около трех тысяч человек и 350 единиц техники.

26 ноября на Крым, Краснодарский край и другие южные регионы России обрушился мощный шторм. Погибли четыре человека. В Крыму без света остались почти 500 тысяч человек.

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