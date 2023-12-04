Украинец задержан в ЛНР за шпионаж

Он следил за российскими военными по заданию Киева

В Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, проживавшего в регионе, который собирал информацию о местах дислокации российской армии и передавал ее украинской стороне.

Как рассказали в управлении Федеральной службы безопасности по ЛНР, задержанный действовал в интересах украинских разведывательных органов.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже, мужчина задержан, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Псковской области задержан житель города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на гражданство этой страны. Мужчина собирался передавать латвийским кураторам данные о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России.

В Крыму задержали мужчину, который собирал данные об оборонной системе полуострова и отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, чтобы затем передавать их украинским властям.

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