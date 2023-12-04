Депутат Шеремет объяснил, почему эту медаль нужно назвать в честь президента США

В России нужно учредить медаль "имени горе-злоумышленника Джо Байдена", чтобы присуждать ее сбежавших из страны трусов и предателей. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Политик прокомментировал заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о перспективах голосования по делу об импичменте Байдену за помехи в расследовании предполагаемых преступлений родственников американского президента.

"В параллель Конгрессу" Шеремет предложил ввести медаль для релокантов-предателей, на которой следовало бы изобразить президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Такая награда бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги. Убежден, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков предупредил, что уехавшим россиянам, которые собирают деньги для украинской армии и при этом ругают Россию, будет невозможно вернуться — наша страна вряд ли примет обратно таких людей.

Глава государства Владимир Путин, комментируя тему возвращения релокантов, отмечал, что "у нас свободная страна и человек может выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя". Однако, предупреждал президент, "вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его".

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