Суд приступил к рассмотрению дела адвоката Скрыпника

Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества

Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы адвокатской конторы "Вектор права" Константина Скрыпника – он обвиняется в двух эпизодах мошенничества на общую сумму порядка двух миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, адвокат был причастен к попытке хищения расположенного на юге столицы ТЦ "Галерея Водолей". По другому эпизоду потерпевшей признана финансовый аналитик Анджела Сергеева, на которую Скрыпник оформил несуществующий долг в десять миллионов долларов.

Летом 2020 года адвокат Константин Скрыпник был объявлен в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела по двум эпизодам мошенничества. Спустя время несовершеннолетнего сына адвоката похитили. Правоохранители нашли парня за городом через несколько дней – он был цел и не вредим.

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