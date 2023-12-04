Названа причина жесткой посадки вертолета на Ставрополье

Пострадавших нет

В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку.

Инцидент произошел в станице Незлобная на территории Георгиевского округа в районе 10 утра 4 декабря. Вертолет совершал плановый облет нефтепровода. В результате жесткой посадки машина завалилась и получила значительные повреждения. На борту находились два человека, они не пострадали.

По факту происшествия начато расследование. Со слов губернатора региона Владимира Владимирова, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. На месте работают экстренные службы.

Источник РЕН ТВ сообщил, что вертолет эксплуатируется АО "Авиакомпания Конверс Авиа".

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