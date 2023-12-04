В Словакии решили инициировать выход из НАТО и ЕС

С такой инициативой выступил создатель партии "Единые славяне"

В Словакии появится партия "Единые славяне", программа которой подразумевает стремление к выходу из НАТО и Евросоюза, а также восстановление конструктивных отношений с Россией и вступление в БРИКС. Об этом рассказал "Известиям" один из основателей партии, бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек.

Политик выразил надежду на то, что процедура создания партии завершится до конца 2023 года. При этом Марчек не исключил, что в других славянских странах также будут созданы партии с таким же названием — их будет объединять общая идеология.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо брешью в "американском заслоне" Европы. По мнению политика, принимаемые словацким премьером решения свидетельствуют о несогласии с текущей внешнеполитической стратегией США в отношении России и Украины.

Братислава уже выступила против поставок Киеву вооружений и военной техники. Словацкие власти сочли, что помощь украинскому народу должна быть гуманитарной, а Брюссель должен отказаться от военной поддержки ВСУ и превратиться в "миротворца".

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