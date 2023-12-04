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В Словакии решили инициировать выход из НАТО и ЕС

11:39
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

С такой инициативой выступил создатель партии "Единые славяне"

В Словакии появится партия "Единые славяне", программа которой подразумевает стремление к выходу из НАТО и Евросоюза, а также восстановление конструктивных отношений с Россией и вступление в БРИКС. Об этом рассказал "Известиям" один из основателей партии, бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек.
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Политик выразил надежду на то, что процедура создания партии завершится до конца 2023 года. При этом Марчек не исключил, что в других славянских странах также будут созданы партии с таким же названием — их будет объединять общая идеология.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо брешью в "американском заслоне" Европы. По мнению политика, принимаемые словацким премьером решения свидетельствуют о несогласии с текущей внешнеполитической стратегией США в отношении России и Украины.

Братислава уже выступила против поставок Киеву вооружений и военной техники. Словацкие власти сочли, что помощь украинскому народу должна быть гуманитарной, а Брюссель должен отказаться от военной поддержки ВСУ и превратиться в "миротворца".

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