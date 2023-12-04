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В России утвердили Стратегию развития отрасли связи

12:01
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Документ рассчитан до 2035 года

Правительство России утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как подчеркнул политик, данный документ формирует условия для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений и технологий.

Речь идет о доступе людей к качественным услугам связи и передаче данных вне зависимости от места проживания, отметил Мишустин.

Его заместитель Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, рассказал, что не позднее 1 марта 2024 года Минцифры подготовит план мероприятий по реализации стратегии, сообщает пресс-служба кабмина.

1 декабря президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности влияние достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. До того глава государства заслушал доклад о разработке закона о технологической политике.

Глава кабмина Михаил Мишустин ранее рассказал, что во всех регионах страны сформируют единую цифровую инфраструктуру во всех сферах экономики. Для этого развиваются электронные экосистемы и онлайн-платформы. К интернету подключено большинство социально значимых объектов.

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