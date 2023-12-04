Европейская помощь Украине, наоборот, может сорваться

Российская экономика адаптировалась к спецоперации (СВО), она обеспечивает все условия для ее продолжения.

Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что Украина может не получить 50 миллиардов евро от Евросоюза.

Европейцам с каждым разом становится все тяжелее "палить деньги в бездонной украинской бочке", передает ТАСС.

Ранее газета Financial Times написала о разногласиях в Евросоюзе относительно финансовой помощи Украине. В связи с этим предоставление Украине 50 миллиардов евро оказалось под угрозой.

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