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Андрей Бочкарёв: Завершен второй этап реконструкции набережной Марка Шагала

12:06
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Там реализовано комплексное благоустройство береговой зоны

Завершен второй этап реконструкции набережной Марка Шагала. Там благоустроили территорию площадью свыше 4 гектаров, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, набережная Марка Шагала – один из ключевых объектов, который выполняет как транспортную, так и рекреационную функцию. В рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также реализовано комплексное благоустройство береговой зоны.

В свою очередь руководитель ведущего строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков, рассказал, что на участке набережной до пешеходного бульвара имени Братьев Весниных завершено формирование дорожно-тропиночной сети, а также устройство детской и спортивной площадок.

Ранее о завершении второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала сообщил Сергей Собянин. Он рассказал, что в ходе работ строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную и сформировали прогулочные дорожки. Также там появились лавочки, детские и спортивные площадки, беговые и велодорожки, а также дополнительное освещение. В комфортное городское пространство преобразились 1,2 км неухоженной береговой линии.

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Набережная Марка Шагала
Набережная Марка Шагала
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