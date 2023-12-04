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Долги Валерия Меладзе перед налоговой увеличились в шесть раз

12:51
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Певец должен порядка 1,7 миллиона рублей

Долги певца Валерия Меладзе перед ФНС увеличились в шесть раз за последние три недели – до 1,7 миллиона рублей, передает SHOT со ссылкой на анонимный источник.

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По данным издания, несколько недель назад задолженность 58-летнего артиста перед налоговым органом составляла всего лишь 275 тысяч рублей.

Валерий Меладзе давно приостановил концертную деятельность. Однако этот факт не мешает певцу зарабатывать деньги в России. Он является учредителем компании "Вантаж", прошлогодний доход которой составил свыше 15 миллионов рублей.  

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