Ущерб от шторма в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей

Продолжается ликвидация последствия непогоды

Ущерб от шторма и урагана, накрывших Севастополь неделю назад, составил порядка 6,5 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Политик отметил, что о такой оценке уже доложено федеральным властям в ожидании дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств.

Развожаев подчеркнул, что компенсации будут выплачиваться как физическим, так и юридическим лицам, пострадавшим в результате удара стихии, сообщает РИА Новости.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев рассказал, что электроснабжение и отопление полностью восстановили в Крыму после шторма, прошедшего неделю назад.

Однако работы по ликвидации последствий шторма до сих пор продолжаются. Их осложняют непростые метеоусловия. В регионе прошли проливные дожди, был сильный ветер, низкая температура воздуха.

Глава государства Владимир Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи пострадавшим от разгула стихии. При этом в Кремле отмечали, что личный визит президента в Крым и Севастополь сейчас не требуется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"