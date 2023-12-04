Песков анонсировал новые международные контакты Путина

Они начнутся с 5 декабря

Президент России Владимир Путин планирует провести на неделе международные контакты. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля воздержался от конкретики, отметив лишь, что в понедельник такие контакты пока не планируются, сообщает РИА Новости.

Мы всегда осторожно говорим, потому что подвижный график. На этой неделе еще будут международные контакты. Мы будем вас своевременно о них информировать.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон лишь говорят о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину. Если бы такие шаги действительно были предприняты, Путин не стал бы отказываться от конкретных предложений диалога, подчеркнул дипломат.

При этом российский лидер активно поддерживает контакты с представителями дружественных государств. В ноябре Путин побывал в Минске на саммите ОДКБ, а по завершении мероприятия отправился в аэропорт в одном автомобиле с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики продолжили общение и смогли побеседовать "полноценно и обстоятельно".

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