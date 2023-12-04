Четверо скончались

Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в Крыму, четверо из них скончались.

Трагедия произошла в селе Укромное в Симферопольском районе. Тела обнаружил работодатель главы семейства, который пришел выяснить, почему мужчина не пришел на работу.

Погибли двое взрослых – мать и отец, а также двое детей – восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка. Еще трое детей в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы, им оказывается помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", сообщили в региональном Следственном комитете.

Ранее телеканал РЕН сообщал, что в Симферопольском районе Крыма 11 человек отравились неизвестным веществом.

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