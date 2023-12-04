Матвиенко исключила запрет абортов в России

Следует снизить накал риторики

Государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов.

Нельзя допустить, чтобы услуги по прерыванию беременности "ушли в подполье", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Запрет на аборт приведет к росту женской смертности и развитию рынка нелегальных услуг.

"Никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему", - отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что российскому обществу следует снизить накал риторики и продолжить кропотливую работу.

"Я думаю, что мы сумеем сейчас перевести дискуссию в профессиональный разговор на основе здравого смысла и перестанем распространять эти страшилки", - сказала глава Совфеда.

Тема ограничения абортов в России стала активно обсуждаться полгода назад. Частные клиники ряда регионов России (например, в Крыму, Липецкой и Курской областях) уже отказались от проведения абортов.

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