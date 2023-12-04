Путин съездит на выставку "Россия" на ВДНХ

Об этом рассказали в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, впервые посетит выставку "Россия" на ВДНХ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил спикер Кремля, во время поездки на ВДНХ российский лидер, как ожидается, наградит волонтера года в рамках международной премии "Мы вместе", сообщает РИА Новости.

2 декабря сообщалось, что выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили более двух миллионов человек. Двухмиллионный посетитель получил подарочный сертификат – он сможет побывать на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

Выставка "Россия" продолжает работу, до 12 апреля 2024 года все желающие смогут познакомиться с особенностями и традициями всех субъектов Российской Федерации, включая четыре новых российских региона.

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