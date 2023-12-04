Эту информацию подтвердил глава Воронежской области

Заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал глава Воронежской области Александр Гусев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, Завадский до августа 2021 года командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения.

Гусев подчеркнул, что офицер до самого конца оставался верен своему долгу и призванию защитника Отечества.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов. По его словам, холодное время года осложнит ход боевых действий, однако Киев не собирается отступать и продолжит сражаться со "второй лучшей армией в мире".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что битва России за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер, а наша страна находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства, в ходе спецоперации сражается за свободу всего мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"