Блиновская погасила задолженность в 1,4 миллиарда рублей

Графа по долгу перед ФНС пустует

Елена Блиновская за несколько дней полностью погасила задолженность в 1,4 миллиарда рублей – графа по долгу перед ФНС пустует, сообщает SHOT со ссылкой на анонимный источник.

29 ноября в СМИ появились сообщения об увеличении суммы долга Елены Блиновской перед налоговым органом до 1,4 миллиарда рублей. Эту информацию подтвердила адвокат "королевы марафонов" Наталья Сальникова. Изначальная сумма задолженности – 918 миллионов рублей.

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