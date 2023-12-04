В Москве в круглосуточном режиме идет уборка снега

Усиленно работают и снегоплавильные станции

Таких снегопадов москвичи не видели давно. Настоящая зимняя сказка за окном для автовладельцев обернулась дополнительным временем на очистку автомобилей. Но даже те, кто не прислушался к призывам пересесть на общественный транспорт, говорят: проблем с выездом со двора не возникло.

Свободно уже сегодня утром могли передвигаться и пешеходы. Лавировать приходилось разве что между коммунальщиками, которые вышли на расчистку улиц. В первую очередь сосредоточили усилия на подходах к остановкам, станциям метро, железнодорожным платформам, поликлиникам, детским садам и школам.

Накануне южный циклон принес в Московский регион сильный снегопад. Он длился весь день в воскресенье и всю ночь. Синоптики зафиксировали сразу два рекорда: по количеству осадков и высоте снежного покрова.

"В центре города снега накопилось 43 сантиметра. В далеком 1952 году был прежний рекорд высоты снежного покрова, и он был около 30 сантиметров. Так что мы стали свидетелями нового рекорда, в частности, высоты сугробов", - сообщила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

Высота снежного покрова - рекордная для этих декабрьских дней. 36 сантиметров на станции ВДНХ. А по количеству выпавших осадков прошлый рекорд был зафиксирован в 1980 году. Тогда выпало 9 миллиметров. На этот раз - все 12.

Снегопад осложнил работу аэропортов. Более 60 рейсов были задержаны или вовсе отменены. А эвакуаторам Моспаркинга пришлось вытаскивать из сугробов забуксовавшие грузовики. Столичные власти задействовали максимальное количество техники, дворников и бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозился. К работе по ликвидации последствий снегопада привлекли как сотрудников коммунальных служб и управляющих компаний, так и коллективы других предприятий: Мосводоканала, Гормоста, Мосгаза и других.

Сегодня коммунальщики приступили к очистке от снега крыш, водостоков и фасадов зданий. Москвичей просят быть предельно внимательными, не заходить за оградительные ленты и парковать автомобили подальше от зданий. Сейчас южный циклон сместился на север Поволжья. А на столичный регион надвигаются сибирские морозы. Ближайшую ночь столбики термометров опустятся до минус 17 градусов, днем - до минус 13. И к концу недели температура достигнет аномальных значений. Станет на 7 градусов ниже климатической нормы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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