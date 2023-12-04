Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Мэр столицы осмотрел объект

В Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника". В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел объект и дал поручение максимально быстро открыть его для любителей спорта. В трёхэтажном здании есть тренажёрный и волейбольный залы, а также бассейн.

Этот спортивный комплекс и юные спортсмены, и тренеры уже считают своим домом. А его название говорит само за себя - богиня победы Ника зовет к спортивным рекордам. Комплекс построили на одном из пустырей юго-востока столицы за три года в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы.

"Скоро закончим. Я думаю, в январе-феврале здесь уже будут полноценные занятия спортом. В этот прекрасный зал будете ходить тренироваться. В этом году мы построим 20 крупных спортивных объектов. Из них 16 уже введено и четыре в стадии ввода. В том числе и здесь, в районе "Текстильщиков". Так что, я думаю, что жителям будет приятно и удобно заниматься в этом прекрасном спортивном зале. Поздравляю спортсменов и любителей спорта", - сказал Собянин.

Здание в стиле хай-тек внешне напоминает корабль. Внутри все оборудовано по самым современным спортивным тренировочным стандартам. На трех этажах разместились плавательный бассейн, тренажерный и волейбольный залы с трибунами на 300 мест. Особенность последнего - специальное напольное покрытие. Паркет благодаря полиуретановым амортизаторам пружинит - это снижает нагрузку на позвоночник спортсменов при приземлении после прыжка.

"Зал отличный. Мы его очень долго ждали. И это наш будущий дом, в котором будет заниматься много детей. Огромное спасибо, что открыли нам этот зал. Много сейчас занимается детей. Родители сейчас стали сами приводить их на волейбол. И родители сами смотрят, ездят на игры. Большой интерес сейчас к занятиям", - рассказала Виктория Хрущева, тренер московской волейбольной академии.

Общая площадь комплекса более 7,5 тысячи квадратных метров. Это позволило сделать все залы очень просторными. В волейбольном высота потолка 12 метров, а пространство трансформируется. Пока на одной площадке идет матч, на трех других можно тренироваться. Юные спортсмены уже оценили все достоинства.

"Хороший зал - просторный, светлый. Большой разбег можно взять. Это очень ценится. Мне нравится заниматься волейболом. Я играю в спортшколе "Ника". На данный момент наша команда по 2012-му году - самая сильная. Мы этим гордимся, но стремимся дальше. Сейчас мы будем играть на отборочных к первенству России по 2011-му году", - говорит волейболистка Анна.

В здании создана безбарьерная среда. Маломобильные граждане смогут также заниматься по всех спортивных зонах. Всего же единовременно комплекс сможет принять более 170 человек.

"По проходимости на сегодняшний день мы планируем, что 600 человек - это будут спортсмены, и до семи тысяч - это будут жители данного района", - отметил Марат Кудаев - руководитель спорткомплекса "Ника".

Появления такого комплекса давно ждали жители района Текстильщики и всего юго-востока столицы. Теперь он станет новой точкой притяжения. Помимо тренировок, здесь будут проходить соревнования районного и городского уровня. И кто знает, возможно, уже сегодня в "Нике" начинают растить будущих чемпионов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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