Глобус на Центральном телеграфе готовят к поездке в Санкт-Петербург

Там стеклянной планете вернут исторический облик

Земной шар в миниатюре диаметром больше 2,5 метра - символ Московского телеграфа. Тот самый на углу Тверской улицы и Газетного переулка, под которым несколько поколений москвичей назначали свидания. Теперь его по стеклышку, бережно и аккуратно, разбирают.

На протяжении 100 лет глобус был своеобразным нулевым километром, от которого расходились дороги по всей стране. Голубой океан, желтые материки. Выделены границы Советского Союза. По задумке архитектора Ивана Рерберга, глобус должен быть подсвечен изнутри и вращаться. Долгие годы из-за коррозии каркаса поворачиваться глобус не мог. Часть стекол растрескалась, внутрь попала вода. Потому первое, с чего начали реставраторы, это разбор конструкции.

"Мы определили, что нынешний вид глобуса - это четвертая его итерация. Он сложной судьбы. Несколько раз его остекление менялось. И то, что мы видим сейчас, это 2010 год. Он будет такой же, каким он изначально и задумывался, каким в 1927 году и был", - рассказал Георгий Горячев, руководитель архитектурно-реставрационной мастерской.

Легендарные часы, выходящие на Никитский переулок, исправно служат и по сей день. Раз в неделю работу всех механизмов проверяет часовщик. Они останутся на прежнем месте, будут показывать точное московское. Что же до всего пятиэтажного здания Московского телеграфа, то оно, следуя законам времени, претерпит некоторые изменения .

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году и создавалось как "дворец связи". Здесь, помимо самого телеграфа, работали Всесоюзное радио, радиотеатр, отделения междугородной и международной связи. Наряду с основной функцией здесь могли трудиться и проводить досуг около 5 тысяч сотрудников. Кроме операционных и машинных залов дом, построенный в виде каре, вмещал клуб, квартиры, столовую, прачечную и даже ясли для детей сотрудников. Для большинства же москвичей и гостей столицы телеграф был местом встреч, объединяющим людей, города и страны.

Реставрация обещает телеграфу новую жизнь. Будет восстановлен исторический облик, остекление. Для посетителей откроется внутренний двор, который станет общественным пространством.

"Это чуть больше, чем проект реставрации. Это проект ревитализации. Или, если выражаться научным языком, реставрации и приспособления под современное использование. Здание включается в ткань города, в инфраструктуру города", - отметил Евгений Якубовский, заместитель генерального директора компании-девелопера.

После реставрации глобус установят на историческом месте. Это случится в 2025 году. Когда здание Московского телеграфа откроют для посещения.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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