Столичные спасатели усилили контроль на городских водоемах

Несмотря на понижение температуры, реки и озера в мегаполисе еще не успели как следует замерзнуть

На водоемах появился лед. А значит, у спасателей прибавилось работы. Ведь не все рыбаки и желающие покататься на коньках соблюдают элементарную технику безопасности.

Мытищи, Клязьминское водохранилище. Пенсионер хотел отдохнуть на природе. Мужчина решил, что лед его выдержит, и начал делать лунки в 10 метрах от берега. Но все закончилось печально. Рыбак упал в воду. Спасти его не успели. Водолазы только на следующее утро достали тело.

"Сейчас период такой, что лед где-то встает в заливах, где-то открытая вода. Где большая площадь, он еще не замерз. Сейчас уже в погоне за рыбкой рыбаки все-таки выходят, участились случаи провала. Соответственно, мы по экстренному вызову приходим на помощь. И бывают такие случаи, что все-таки иногда люди гибнут", - отметил Евгений Алехин, государственный инспектор ГИМС МЧС России по Московской области.

Чтобы этого не произошло, спасатели проводят профилактические беседы и рассказывают об элементарной технике безопасности. Как уточняют в МЧС, данные о толщине льда выкладываются на сайтах административных округов.

Георгий - рыбак со стажем. На лед выходит, только когда в нем уверен. И с собой всегда самоспас. Приспособление, которое напоминает скакалку. В ручках - острые саморезы. Но до такого лучше не доводить и тщательно проверять поверхность, на которую предстоит наступить.

Безопасной для одного человека считается толщина льда до 10-12 сантиметров. А несколько человек могут смело выходить на лед, когда вода замерзнет на 25 сантиметров.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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