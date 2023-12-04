В "Коломенском" открылась предновогодняя выставка

Живопись, графика, лаковая миниатюра, резьба и кружево

В "Коломенском" во дворце царя Алексея Михайловича открылась предновогодняя выставка "В ожидании чуда".

Живопись, графика, лаковая миниатюра, резьба и кружево - более 100 работ легко переносят в беззаботное детство, когда чудо было реальностью. Можно подолгу рассматривать плетения вологодских кружевниц. Словно морозные узоры, они вырастают в огромные снежинки. Или шкатулки с зимними пейзажами. Хоть и посвящены Русскому Северу, но удивительным образом дарят тепло.

"В окружении нашей зимней сказки, нашего музея-заповедника, нашей чудесной территории и сам дворец - такая чудесная сказочная шкатулка. В 17-м веке при царе Алексее Михайловиче этот дворец был восьмым чудом света, и наша выставка тоже наполнена неким предвкушением зимних праздников", - отметила куратор выставки Вера Мужева.

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