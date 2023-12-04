ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Коломенском" открылась предновогодняя выставка

15:15
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Живопись, графика, лаковая миниатюра, резьба и кружево

В "Коломенском" во дворце царя Алексея Михайловича открылась предновогодняя выставка "В ожидании чуда".

Живопись, графика, лаковая миниатюра, резьба и кружево - более 100 работ легко переносят в беззаботное детство, когда чудо было реальностью. Можно подолгу рассматривать плетения вологодских кружевниц. Словно морозные узоры, они вырастают в огромные снежинки. Или шкатулки с зимними пейзажами. Хоть и посвящены Русскому Северу, но удивительным образом дарят тепло.

"В окружении нашей зимней сказки, нашего музея-заповедника, нашей чудесной территории и сам дворец - такая чудесная сказочная шкатулка. В 17-м веке при царе Алексее Михайловиче этот дворец был восьмым чудом света, и наша выставка тоже наполнена неким предвкушением зимних праздников", - отметила куратор выставки Вера Мужева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка "В ожидании чуда"
Выставка "В ожидании чуда"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.