Реставрация храма Николая Чудотворца завершилась в центре Москвы

Каменную церковь возвели еще в 18 веке

В центре Москвы завершилась реставрация храма Николая Чудотворца на Трех горах.

Каменную церковь возвели еще в 18 веке. Ее неоднократно перестраивали, и многие архитектурные элементы до наших времен не сохранились. Здание стало разрушаться: фундамент перекосило, а по цоколю пошли трещины.

Реставрация началась в 2020 году. Специалисты бережно восстановили дореволюционный облик храма и колокольни, а также обновили купола, лестницы, кресты и главку. При этом службы в церкви не прекращались. Сейчас внутри идут отделочные работы, роспись стен и потоков, монтируется иконостас.

"В начале 20 века эта церковь перестала существовать. И сильно был перестроен объект под дом культуры Павлика Морозова, была переименована улица. И только в 2000-е годы была выполнена реконструкция с восстановлением частично исторического облика. И в этой реконструкции уже храм зажил своей новой жизнью", - отметила Юлия Логинова, заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы.

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