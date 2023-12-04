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Московским школьникам расскажут о правилах поведения на дороге

15:11
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Занятия будут бесплатными

В Москве сегодня открывается первая школа "Безопасность в движении".

Проект будут развивать на базе университета МАДИ при поддержке МВД и "Юных инспекторов движения".

На бесплатных занятиях школьникам расскажут о правилах поведения на дороге, научат, как безопасно пользоваться велосипедами и электросамокатами. Специалисты уверены, что это поможет снизить количество аварий и детский травматизм.

Всего в стране откроется 12 таких школ. Записаться туда можно на сайте "Движения Первых".

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