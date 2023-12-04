Непогода парализовала движение транспорта в Европе

В Германии удар стихии пришелся на Баварию

Поваленные деревья с проезжей части убирают пожарные. Огромные горы снега с дороги сгребают служащие окружных советов. Фермеры готовы выполнять любые задачи. Лишь бы жизнь вернулась в прежнее русло.

По улицам Баварии сегодня можно долго идти и даже ехать, но не увидеть ни одного дворника. Потенциал местных коммунальных служб не рассчитан на такие снегопады. Немцы преимущественно спасаются своими силами. Происходящее называют не иначе как Schneechaos - "снежный беспредел". В выходные в целом ряде районов юга Германии не было ни электричества, ни интернета. На дорогах - десятки автоаварий.

В аэропорту Мюнхена к такому вообще не были готовы. Служащие могли только растерянно снимать заваленные снегом самолеты и ждать, когда снег закончится. Из-за метели в выходные отменили свыше 160 рейсов. Один из бизнес-джетов австрийской авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа - столько снега налипло на воздушном судне.

На вокзалах с разочарованием смотрят на табло пассажиры. В Германии -начался обратный отсчет до Рождества. Тысячи туристов приезжают полюбоваться украшенными баварскими городами. Но в Deutsche Bahn путешественникам рекомендовали до вторника (как минимум) поездки по возможности отложить. Многие школы сегодня не открылись. Власти просят не выходить из дома без особой надобности. Сугробы еще в субботу достигли высоты 40 см. Снег не останавливается и сегодня.

Впрочем, стихия подарила жителям юга Германии и много радости. Заснеженные склоны - отличный повод провести время на природе с семьей.

А это уже Австрия: там тоже снежный коллапс. Снег идет пятый день. На севере Великобритании сильный снег оставил две с половиной тысячи человек без электричества. По дорогам было невозможно проехать: десятки водителей провели минувшую ночь в своих автомобилях. Движение транспорта нарушено также в соседних Швейцарии и Чехии. В горных районах предупреждают об опасности схода лавин.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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