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У памятника воинам-сибирякам на Волоколамском шоссе провели митинг-реквием

14:52
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Для всех участников акции развернули военно-полевую кухню

В преддверии 82-й годовщины начала битвы за Москву на Волоколамском шоссе у памятника воинам-сибирякам прошел традиционный митинг-реквием.

К мемориалу и на могилу дважды героя Советского Союза Афанасия Белобородова возложили венки и цветы. Для всех участников акции развернули военно-полевую кухню, а школьников сводили на экскурсию в Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей.

"Акция посвящена 82-й годовщине начала наступления контрнаступления под Москвой. Здесь стояли сибирские дивизии, которые помогли отстоять нашу Москву - и начался разгром фашистских войск. Нам очень приятно, что многие землячества участвуют в этой акции. А также, если вы видите, очень много молодых ребят. В том числе и юноармейцы, и кадеты. И нам очень важно, чтобы наши дети помнили подвиги наших отцов, дедов", - заявил Виталий Сучков.

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