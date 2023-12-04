При этом альянс помогает Киеву оружием

Североатлантический альянс не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По словам Джонсона, западные государства недооценили решимость россиян защищать свою страну от любых внешних угроз, сообщает РИА Новости.

Украина определенно проиграла со всем, что могла ей предложить НАТО, кроме войск. И НАТО не могла отправить войска по нескольким причинам, одна из которых заключалась в том, что мобилизация заняла бы слишком много времени. Но, кроме того, как только они окажутся на поле боя, их уничтожат в огромных количествах, а ни у кого в Европе и США нет смелости нести такие потери.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что битва России в рамках спецоперации за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер. Политик отмечал, что Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства, в ходе спецоперации сражается за свободу всего мира.

В аппарате НАТО заявляли, что Украина не сможет вытеснить все российские войска с территорий, которые считает своими, до конца 2024 года. При этом в европейских странах и в Соединенных Штатах все более явственно ощущается общая усталость от затянувшегося российско-украинского конфликта.

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