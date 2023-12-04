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В США объяснили отказ НАТО отправлять свои войска на Украину

13:40
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

При этом альянс помогает Киеву оружием

Североатлантический альянс не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
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По словам Джонсона, западные государства недооценили решимость россиян защищать свою страну от любых внешних угроз, сообщает РИА Новости.

Украина определенно проиграла со всем, что могла ей предложить НАТО, кроме войск. И НАТО не могла отправить войска по нескольким причинам, одна из которых заключалась в том, что мобилизация заняла бы слишком много времени. Но, кроме того, как только они окажутся на поле боя, их уничтожат в огромных количествах, а ни у кого в Европе и США нет смелости нести такие потери.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что битва России в рамках спецоперации за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер. Политик отмечал, что Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства, в ходе спецоперации сражается за свободу всего мира.

В аппарате НАТО заявляли, что Украина не сможет вытеснить все российские войска с территорий, которые считает своими, до конца 2024 года. При этом в европейских странах и в Соединенных Штатах все более явственно ощущается общая усталость от затянувшегося российско-украинского конфликта.

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