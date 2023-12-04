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Залужный попросил у Пентагона 400 млрд долларов на деоккупацию Украины

14:00
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Об этом рассказали источники

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". Об этом пишут украинские средства массовой информации.
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Как рассказал источник, знакомый с содержанием переговоров во время визита главы Пентагона в Киев, Остину продемонстрировали "предварительные идеи" Генштаба ВСУ по перспективному планированию.

Американский министр, по словам источника, "мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение одобрить предоставление Украине займа на 1,2 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии. Деньги направят на поддержку 29 программ социальной помощи "наиболее уязвимому населению Украины".

При этом во временный бюджет Соединенных Штатов не вошли статьи расходов, связанные с Украиной. Ожидается, что Конгресс США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности".

Словакия уже выступила против поставок Киеву вооружений и военной техники. Власти этой страны сочли, что помощь украинскому народу должна быть исключительно гуманитарной, а Брюсселю надлежит отказаться от военной поддержки ВСУ и превратиться в "миротворца".

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Валерий Залужный
Валерий Залужный
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