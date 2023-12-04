Президент Болгарии заблокировал передачу Украине бронетехники

Депутаты не учли нужды своих же граждан

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники.

Об этом стало известно в понедельник, 4 декабря. Закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Украине ста списанных БТР вернули в парламент для дальнейшего обсуждения, передает РИА Новости.

По словам президента, депутаты не учли внутренние потребности государства – в частности, полиции, пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения в случае ЧП.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом", - сказал он.

22 ноября парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров. Киеву должны были передать 100 списанных машин, произведенных около 40 лет назад.

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