ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Болгарии заблокировал передачу Украине бронетехники

14:10
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Депутаты не учли нужды своих же граждан

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники.
Россия предостерегла Болгарию от передачи Киеву ракет для С-300

Об этом стало известно в понедельник, 4 декабря. Закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Украине ста списанных БТР вернули в парламент для дальнейшего обсуждения, передает РИА Новости

По словам президента, депутаты не учли внутренние потребности государства – в частности, полиции, пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения в случае ЧП.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом", - сказал он.

22 ноября парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров. Киеву должны были передать 100 списанных машин, произведенных около 40 лет назад.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.