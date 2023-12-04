Артист чувствует себя замечательно

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы, сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ.

На вопрос о текущем самочувствии перенесший инфаркт Боярский ответил коротко: "замечательно!".

27 ноября артист Михаил Боярский был доставлен в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт. Спустя сутки его сын подтвердил сообщения СМИ о госпитализации. Впоследствии театральные постановки с участием артиста были перенесены.

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