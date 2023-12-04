В Госдуме не увидели причин увеличивать до двух лет срок службы в армии

Периодически возникают слухи об изменениях в этой области

Члены думского комитета по обороне остаются "убежденными сторонниками" подхода, согласно которому нет никакой необходимости в увеличении срока службы россиян в армии по призыву. Такое заявление сделал в понедельник, 4 декабря, глава комитета Андрей Картаполов.

Депутат прокомментировал единичные высказывания своих коллег по нижней палате российского парламента относительно пролонгации срока службы по призыву, заявив, что их позиция "не соответствует тем условиям, в которых находится наша страна", сообщает "Интерфакс".

Сегодня никакой необходимости, никакой логики в этом нет ни со стороны безопасности государства и обеспечения его работоспособности и защиты, ни со стороны простой житейской логики, ни со стороны экономики.

В июле Картаполов уже опровергал слухи о намерениях властей России пролонгировать срок срочной службы в армии. Парламентарий отмечал, что "современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода", поэтому "зачем тогда человека держать еще год в армии, если он будет то же самое проходить".

При этом Министерство обороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта спецоперации. Это коснется граждан с заболеваниями, которые не оказывают существенного влияния на способность нести военную службу.

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