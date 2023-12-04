ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский аналог SWIFT привлек уже 550 участников

14:39
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Среди них - представители 16 стран мира

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России уже насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран. Это следует из презентации первого заместителя председателя регулятора Ольги Скоробогатовой, продемонстрированной в Госдуме в понедельник, 4 декабря.

В ведомстве уточнили, что количество пользователей системы в целом достигло 550 участников, сообщает ТАСС.

В октябре стало известно, что доля китайской национальной валюты – юаня – в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT достигла максимальных за всю историю 5,8%. Доля американской валюты в торговых расчетах через SWIFT продолжает неизменно снижаться уже на протяжении пяти лет.

При этом российская финансовая отрасль успешно справляется с внешним давлением. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что отечественный банковский сектор вернулся в хорошую форму, поэтому пришло время подумать о его дальнейшем развитии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.