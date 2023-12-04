Российский аналог SWIFT привлек уже 550 участников

Среди них - представители 16 стран мира

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России уже насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран. Это следует из презентации первого заместителя председателя регулятора Ольги Скоробогатовой, продемонстрированной в Госдуме в понедельник, 4 декабря.

В ведомстве уточнили, что количество пользователей системы в целом достигло 550 участников, сообщает ТАСС.

В октябре стало известно, что доля китайской национальной валюты – юаня – в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT достигла максимальных за всю историю 5,8%. Доля американской валюты в торговых расчетах через SWIFT продолжает неизменно снижаться уже на протяжении пяти лет.

При этом российская финансовая отрасль успешно справляется с внешним давлением. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что отечественный банковский сектор вернулся в хорошую форму, поэтому пришло время подумать о его дальнейшем развитии.

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