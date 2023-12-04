Армения опровергла намерение судиться с Россией из-за оружия

Ереван высказывал претензии по поводу задержки поставок

Армения не вынашивает планы судиться с Россией из-за оружия, которое Ереван, по утверждению армянской стороны, оплатил и не получил. Такое заявление сделал в понедельник, 4 декабря, заместитель министра обороны республики Грачья Саркисян.

По утверждению представителя армянского оборонного ведомства, "поставки оружия не было, но до суда не дойдет".

Саркисян предположил, что этот вопрос будет решен в партнерской атмосфере, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя контакты Еревана с Западом в сфере поставок оружия, отметила, что заявления о стремлении диверсифицировать отношения в области безопасности для беспрепятственного приобретения вооружений и боеприпасов свидетельствуют о попытках Армении усидеть на двух стульях.

Вопросы в Москве вызвало решение Ереване присоединиться к Римскому статуту и стать полноправным членом Международного уголовного суда. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал это "абсолютно недружественным" шагом и подчеркнул, что МУС не имеет ничего общего с правосудием, а также указал на политизированность организации.

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