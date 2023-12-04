Белый дом напомнил Конгрессу об иссякшем финансировании Украины

Последние доллары будут истрачены до конца 2023 года

Руководитель административно-бюджетного управления администрации Шаланда Янг обратилась к лидерам республиканцев и демократов в обеих палатах Конгрессе с призывом принять решение по запросу главы государства Джо Байдена о выделении дополнительных средств для Украины.

Как пишет The Hill, Янг напомнила, что в случае бездействия законотворцев уже к концу 2023 года кончатся ресурсы на приобретение новых партий вооружений для Украины, как и на предоставление военной помощи из запасов США.

Нет волшебных запасов финансов, доступных для решения этого вопроса. У нас нет денег, и почти нет времени. У нас нет денег на поддержку Украины на поле боя. И это вопрос не следующего года.

Ранее источники рассказали, что главком ВСУ Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". Американский министр, "мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов".

В Евросоюзе тем временем сохраняются разногласия по поводу соглашения о пополнении совместного бюджета блока, включая выделения 50 миллиардов евро для Украины. В итоге Киев рискует остаться без денег западных доноров.

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