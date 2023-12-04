Адвокат Блиновской опровергла сведения о погашении долга в 1,4 млрд рублей

Информация не соответствует действительности

Информация о погашении Еленой Блиновской задолженности в 1,4 миллиарда рублей не соответствует действительности. Об этом сообщила адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова.

"Абсолютно недостоверная передача (информации - прим. ред.). Это все неправда", - приводит РЕН ТВ слова адвоката.

Информацию о погашении Блиновской долга перед налоговым органом опубликовал SHOT. По данным издания, она якобы за несколько дней полностью погасила задолженность в 1,4 миллиарда рублей – графа по долгу перед ФНС пустует.

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