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Жительница Югры до смерти избила своего сына

15:38
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения

Пьяная мать до смерти избила своего малолетнего сына – в отношении женщины уже возбудили уголовное дело, сообщает СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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По данным следствия, инцидент произошел поздним вечером 1 декабря. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 39-летняя жительница Югры нанесла множество ударов руками своему грудному сыну в область головы. От полученных травм ребенок скончался.  

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

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