Украинские войска потеряли до 300 военнослужащих

Шесть атак штурмовиков ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки ВС России на донецком направлении. Российские бойцы во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе противника. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

Еще шесть атак штурмовых групп противника отразили подразделения ВС России в районах Работино и Вербового Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, потери составили до 30-ти военнослужащих.

Крое того, по данным военного ведомства, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены центр применения беспилотников в Запорожской области, склад авиационных боеприпасов в Кировоградской области. В Херсонской области российская ПВО сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

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