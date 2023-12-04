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Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей

15:13
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Он оказался единственным кандидатом на этот пост

Новым председателем Союза театральных деятелей (СТД) России стал народный артист России, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.
Вылетел из театрального, работал с Томом Крузом: Владимиру Машкову – 60

Он сменил на посту председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет.

На этот пост, помимо Машкова, ранее были выдвинуты кандидатуры народного артиста Александра Лазарева, директора Театра Вахтангова Кирилла Крока, народного артиста Андрея Борисова, гендиректора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева, передает РИА Новости.

Все они взяли самоотводы. Таким образом вышло, что Машков оказался единственным кандидатом на пост председателя СТД.

На прошлой неделе Машков отметил свой юбилей – ему исполнилось 60 лет. О творческом пути артиста смотрите в репортаже "ТВ Центра".

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Владимир Машков
Владимир Машков
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