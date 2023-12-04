Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям

Наступившую неделю на выставке "Россия" решили посвятить волонтерам

Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Президент пообщался с ними сегодня на международном форуме "Мы вместе", который проходит на ВДНХ на площадке выставки "Россия". Форум объединил 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран. А перед этим глава государства осмотрел экспозиции выставки.

На выставке "Россия" за месяц ее работы уже сыграли несколько свадеб. Зажгли новогодние ёлки, а недавно встретили двухмиллионного посетителя. Так что визит Владимира Путина на ВДНХ был лишь вопросом времени.

Для того, чтобы обойти экспозицию целиком, и дня не хватит. Один из знаковых объектов - футуристичный коллайдер 166 метров! На интерактивных экранах – достижения нашей страны. На выходе президента уже ждут прославленные спортивные чемпионы.

Первые в своём деле! Так на выставке "Россия" можно сказать о многих. Школьник Глеб из Ставрополя занимается экологическими проектами, о которых с удовольствием рассказывает Владимиру Путину. Практически в каждом российском регионе сейчас есть проекты для помощи участникам специальной военной операции. Страна сплотилась для общей цели.

Все 89 российских субъектов, стенды госкорпораций, включая Росатом. Не только настоящее и будущее России, но и её прошлое. Президенту отдельно показали макет кабинета Сталина и рассказали о том, как создавалась атомная бомба. Ну а в павильоне №1 – синтез высоких технологий и истории. После 9-летней реставрации здесь воссоздали интерьеры 1954-го.

Уже по традиции президент сорвал несколько шаров с "Елки желаний". Где указано то, о чем мечтают дети. Исполнения загаданного глава государства пожелал и всем посетителям выставки. Ведь когда-то далекий космос или покорение бескрайних просторов Арктики было всего лишь мечтой, ставшей впоследствии целью.

Все то, чем так гордится большая страна - авиастроение, промышленность, сельское хозяйство, но главное богатство - люди. А потому наступившую неделю на выставке "Россия" решили посвятить волонтерам. Форум "Мы вместе!" это - 10 тысяч участников из всех регионов нашей страны и не только. Индия, Казахстан, Турция, Испания. Волонтёры из 40 стран!

Проект для детей, страдающих редкими генетическими заболеваниями. Обучающий центр для лиц с инвалидностью и социальная пекарня из ЛНР. Награду в номинации "Волонтёр года" президент вручил лично. В этом году ее удостоилась Наталья Аминьева. Впрочем, рада вся большая и дружная семья из Воронежа. Ведь экологические проекты их общее любимое дело.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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