Рейтинг Зеленского на Украине стремительно падает

В то же время у Залужного он только растет

Ни поездки на фронт, ни бравурные обращения к нации, которые Зеленский записывает ежедневно, уже не приносят ему необходимого результата. Уровень поддержки граждан тает буквально на глазах. Согласно последним опросам, на которые ссылается американский журнал "Экономист", рейтинг Зеленского упал до 32-х процентов. При этом у Залужного он только растет. Согласно тем же данным, украинскому главкому уже доверяет более 70 процентов граждан.

Оттого Зеленский и не хочет проводить никаких выборов. При таком уровне поддержки второй срок ему точно не светит. Вот он и решает продлить первый, попутно избавившись от конкурента. Против Залужного развернута кампания по дискредитации. Однако на Банковой продолжают всех заверять, что никакого конфликта между ним и Зеленским нет и в помине.

"Поэтому здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда безусловный начальник ставит своей управленческой вертикали те или иные задачи. Поэтому о конфликте речи не идёт", - заявил Михаил Подоляк, советник главы офиса украинского президента.

Впрочем, эти действия вполне понятны. Киев всеми силами пытается сохранить хотя бы видимость единства. А то денег не дадут. Тем более, что с этим и так проблемы. США пока временно, но все же значительно сократили поддержку. Немного надежды, пишет "Файнешайл Таймс", и на Евросоюз:

"Лидеры ЕС рискуют оставить Украину с пустыми руками в решающий момент конфликта с Россией. Из-за бюджетных разногласий Киев может лишиться спасательного круга в 50 миллиардов евро, а Будапешт грозит помешать переговорам о членстве в Евросоюзе".

Все потому, что наступает постепенное отрезвление по поводу перспектив Украины. И в среде западных политиков. И в СМИ. С этим явно согласны и в Вашингтоне, перед которым теперь стоит выбор, пишет издание "Нейшенал ревью". Либо потратить огромный политический и финансовый капитал на перевооружение Украины для нового наступления при менее благоприятных обстоятельствах или смириться с некоторым унижением.

"Я думаю, что мы будем упорно добиваться реального прекращения огня. Я считаю, что русские на это не купятся. Русские не остановятся, пока не захватят еще больше территорий на Украине. Потому что русские понимают, что американцы и украинцы никогда не сдадутся в том, что касается вытеснения русских из Украины", - заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Про переговоры с Россией на Западе действительно говорят все чаще. И Зеленский, законодательно запретивший себе любые контакты с Путиным, в эту схему явно не вписывается.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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