Путин приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Поездку ранее анонсировал Кремль

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, приехал на ВДНХ в Москве, где проводится выставка-форум "Россия".

Выставка, на которой демонстрируются главные достижения страны, проводится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На этот период запланированы различные культурно-развлекательные, образовательные и деловые мероприятия.

В дни регионов каждый субъект Российской Федерации представляет свои главные достижения и делится планами на будущее, знакомит гостей выставки со своими традициями и особенностями.

Посетить выставку-форум "Россия" могут все желающие бесплатно, однако на отдельные мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

Владимир Путин ранее отмечал, что главным богатством нашей страны являются ее талантливые и целеустремленные жители, которые способны решить любые задачи во благо России.

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