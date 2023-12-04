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Обвинение запросило 12 лет для бывшего главы Кировской области Белых

15:53
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Он уже находится в колонии

Бывшему главе Кировской области Никите Белых, который уже пять лет находится в колонии, грозит новый срок. Обвинение в понедельник, 4 декабря, попросило суд дать Белых еще 12 лет.

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Как уточнили в региональной прокуратуре, экс-губернатора судят за злоупотребление служебными полномочиями.

При этом 12 лет колонии обвинение просит для Белых "с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии", сообщает ТАСС.

Новое дело возбудили против Белых в 2021 году. Следователи полагают, что политик в 2015 году обеспечил совершение крупной сделки на 320 миллионов рублей между "Кировской региональной ипотечной корпорацией" и одной из компаний региона, тем самым превысив свои служебные полномочия.

Еще до начала этого расследования, в 2018 году, Белых получил восемь лет колонии строгого режима по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, а также штраф более чем на 48 миллионов рублей. По прибытии в колонию в Рязанской области экс-губернатор принялся налаживать работу местной библиотеки. Через полтора года после вынесения приговора жена Белых подала на развод.

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