Москву атакуют аномальные морозы

Температура опустится на 10 градусов ниже нормы

Аномальные морозы атакуют столицу, начиная со вторника, 5 декабря. Как сообщили в столичном главке МЧС России со ссылкой на синоптиков, среднесуточная температура воздуха в период с 05 декабря по 09 декабря в Москве будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели рекомендуют москвичам укутывать на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. В МЧС напоминают, что в морозы одежда должна быть многослойной. На морозе надо стараться больше двигаться, обязательно надеть головной убор, укрыться от ветра. Чтобы согреться, можно использовать ближайшие помещения – к примеру, магазины, подъезды жилых домов.

Попав с мороза в теплое помещение, е надо сразу пить горячий чай или принимать горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, так что надо дать организму в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре.

Спасатели напоминают: если вы оказались на улице в мороз в затруднительной ситуации, сразу звоните по номерам "101" или "112".

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