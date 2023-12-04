ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москву атакуют аномальные морозы

15:54
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Температура опустится на 10 градусов ниже нормы

Аномальные морозы атакуют столицу, начиная со вторника, 5 декабря. Как сообщили в столичном главке МЧС России со ссылкой на синоптиков, среднесуточная температура воздуха в период с 05 декабря по 09 декабря в Москве будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Москвичей предупредили о первых крепких морозах
Москвичей предупредили о возвращении январских морозов

Спасатели рекомендуют москвичам укутывать на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. В МЧС напоминают, что в морозы одежда должна быть многослойной. На морозе надо стараться больше двигаться, обязательно надеть головной убор, укрыться от ветра. Чтобы согреться, можно использовать ближайшие помещения – к примеру, магазины, подъезды жилых домов.

Попав с мороза в теплое помещение, е надо сразу пить горячий чай или принимать горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, так что надо дать организму в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре.

Спасатели напоминают: если вы оказались на улице в мороз в затруднительной ситуации, сразу звоните по номерам "101" или "112".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мороз
Мороз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.